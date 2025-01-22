Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1896 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1896
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 118 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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