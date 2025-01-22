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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1896 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1896 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1896 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1896
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 118 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
Великобритания 2 пенса 1896 TB на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1896 TB на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 2 пенса 1896 TB на аукционе InAsta - October 8, 2020
Продавец InAsta
Дата 8 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 2 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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