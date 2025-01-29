Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1896 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,652,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1896
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23973 проданному на аукционе Heritage Auctions за 322 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
16000 Ft
Цена в валюте аукциона 16000 HUF
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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