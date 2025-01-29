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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1896 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1896 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1896 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,652,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1896
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23973 проданному на аукционе Heritage Auctions за 322 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
16000 Ft
Цена в валюте аукциона 16000 HUF
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - July 28, 2019
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - July 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - June 4, 2007
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - June 4, 2007
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2007
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 6 пенсов 1896 TB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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