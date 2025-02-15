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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1896 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1896 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1896 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 17,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1896
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2595 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 26 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • ibercoin (1)
Великобритания Пенни 1896 TB на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания Пенни 1896 TB на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания Пенни 1896 TB на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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