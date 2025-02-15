Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1896 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 17,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1896
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2595 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 26 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (2)
- ibercoin (1)
Где продать?
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