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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1895 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,798,000
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1895
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе St James’s Auction за 125 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Numismatica Ferrarese - May 9, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 3 пенса 1895 TB на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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