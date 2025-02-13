Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1895 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,798,000
- Тираж BU 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1895
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе St James’s Auction за 125 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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