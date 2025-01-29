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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1895 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1895 TB
Средняя цена 530 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1895 TB Св. Георгий
Средняя цена 380 $
Продажи
0 46

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1895 TB Гурт "LVIII"
Средняя цена 300 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 крона 1895 TB Гурт "LIX"
Средняя цена 220 $
Продажи
1 120
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1895 TB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1895 TB
Средняя цена 270 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1895 TB
Средняя цена 70 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
6 пенсов 1895 TB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1895 TB
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1895 TB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 пенса 1895 TB
Средняя цена 40 $
Продажи
2 6
Аверс
Реверс
Пенни 1895 TB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1895 TB
Средняя цена 160 $
Продажи
2 104
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1895 TB
Средняя цена 85 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Фартинг 1895
Средняя цена 140 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Фартинг 1895 TB
Средняя цена 100 $
Продажи
0 26
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