Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1895 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1895
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23970 проданному на аукционе Heritage Auctions за 62 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
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