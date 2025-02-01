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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1895 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1895
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23970 проданному на аукционе Heritage Auctions за 62 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1895 TB на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
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