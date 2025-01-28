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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1895 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismatica Luciani

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,025,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1895
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 18 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - December 26, 2019
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - December 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Coin Cabinet - March 25, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - December 29, 2016
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - December 29, 2016
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 6 пенсов 1895 TB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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