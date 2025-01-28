Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1895 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Numismatica Luciani
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,025,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1895
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 18 мая 2022.
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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