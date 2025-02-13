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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1895 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1895 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1895 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,032,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1895
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1895 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 420 CHF. Торги состоялись 7 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 30000 JPY
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Heritage - August 12, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1895 TB на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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