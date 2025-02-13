Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1895 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,032,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1895
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1895 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 420 CHF. Торги состоялись 7 декабря 2013.
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 30000 JPY
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Где продать?
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