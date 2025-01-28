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4 пенса (1 Грот) 1895 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1895 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,877

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1895
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3278 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 11 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2016.

Сохранность
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  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1895 TB на аукционе TimeLine Auctions - December 10, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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