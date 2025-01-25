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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1895 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1895 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1895 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 17,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1895
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 43100 проданному на аукционе Stack's Bowers за 120 USD. Торги состоялись 8 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Ranieri (1)
  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1895 TB на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность PL66 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Великобритания Пенни 1895 TB на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Пенни 1895 TB на аукционе Stack's - October 8, 2020
Великобритания Пенни 1895 TB на аукционе Stack's - October 8, 2020
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2020
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1895 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

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