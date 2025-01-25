Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1895 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 17,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1895
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1895 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 43100 проданному на аукционе Stack's Bowers за 120 USD. Торги состоялись 8 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Katz (1)
- NumisCorner (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Stack's (1)
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность PL66 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2020
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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