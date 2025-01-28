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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1855 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1855 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1855 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 388,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1855
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1855 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе NOONANS за 500 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.

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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1855 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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