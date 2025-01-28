Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1855 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 388,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1855
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1855 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе NOONANS за 500 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (2)
- DNW (5)
- NOONANS (2)
- St James’s (3)
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск