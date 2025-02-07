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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1855 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1855 WW Герб "WW" выпуклые
Средняя цена 860 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Соверен 1855 WW Герб "WW" вдавленные
Средняя цена 700 $
Продажи
4 276
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1855
Средняя цена 500 $
Продажи
0 62

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1855 WW Готическая
Средняя цена 590 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1855
Средняя цена 240 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
6 пенсов 1855
Средняя цена 160 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1855
Средняя цена 110 $
Продажи
2 14
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1855
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1855
Средняя цена 330 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 пенса 1855
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1855
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1855 WW
Средняя цена 170 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1855 WW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
Фартинг 1855 WW
Средняя цена 540 $
Продажи
0 3
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