Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Соверен 1855 года WW "Герб". "WW" выпуклые (Великобритания, Виктория)
Разновидность: "WW" выпуклые
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,448,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1855
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1855 года "Герб" со знаком WW. "WW" выпуклые. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 6100 GBP. Торги состоялись 13 июня 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1596 $
Цена в валюте аукциона 1250 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1078 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Aurora Numismatica
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coins of the Realm
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coins of the Realm
Дата 27 июня 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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