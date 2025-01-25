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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Соверен 1855 года WW "Герб". "WW" выпуклые (Великобритания, Виктория)

Разновидность: "WW" выпуклые

Аверс монеты - Соверен 1855 года WW "Герб" "WW" выпуклые - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1855 года WW "Герб" "WW" выпуклые - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,448,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1855
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1855 года "Герб" со знаком WW. "WW" выпуклые. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 6100 GBP. Торги состоялись 13 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1596 $
Цена в валюте аукциона 1250 GBP
Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1078 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - October 25, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Aurora Numismatica - September 30, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Heritage - March 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - February 13, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - August 29, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - March 28, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - November 15, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coins of the Realm - August 1, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coins of the Realm - June 27, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 27 июня 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - June 14, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1855 WW "Герб" на аукционе Coins of the Realm - May 30, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Соверен 1855 "Герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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