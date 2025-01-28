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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1855 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1855 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1855 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 646,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1855
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1855 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе St James’s Auction за 250 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1855 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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