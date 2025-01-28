Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1855 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 646,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1855
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1855 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе St James’s Auction за 250 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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