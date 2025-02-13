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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1855 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1855 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1855 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 831,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1855
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1855 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 370000 JPY. Торги состоялись 9 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1855 WW "Готическая" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1855 "Готическая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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