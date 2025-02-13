Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1855 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 831,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1855
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1855 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 370000 JPY. Торги состоялись 9 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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