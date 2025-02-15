Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1855 года WW (Великобритания, Виктория)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,441,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1855
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1855 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22673 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1006 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 280 AUD
Где продать?
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