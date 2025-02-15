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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1855 года WW (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1855 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1855 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,441,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1855
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1855 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22673 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1006 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1855 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Великобритания Фартинг 1855 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 28, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 280 AUD
Великобритания Фартинг 1855 WW на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания Фартинг 1855 WW на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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