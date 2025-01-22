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3 пенса 1883 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1883 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1883 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,374,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1883
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1883 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 180 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - June 29, 2017
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - June 29, 2017
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - September 1, 2016
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - September 1, 2016
Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1883 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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