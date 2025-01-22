Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1883 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,374,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1883
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1883 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 180 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- DNW (1)
- Heritage (5)
- Katz (2)
- London Coins (1)
- Pesek Auctions (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск