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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1883 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 соверена 1883
Средняя цена 430 $
Продажи
1 159

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1883
Средняя цена 210 $
Продажи
1 139
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1883 Готическая
Средняя цена 410 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1883
Средняя цена 190 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
6 пенсов 1883
Средняя цена 110 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1883
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1883
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 пенса 1883
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1883
Средняя цена 150 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1883
Средняя цена 170 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1883
Средняя цена 210 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Фартинг 1883
Средняя цена 60 $
Продажи
0 15
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