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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1883 года (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 7,232

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1883
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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