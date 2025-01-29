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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1841 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 440,000
  • Тираж BU 2,904

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1841
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе NOONANS за 700 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (4)
  • Katz (1)
  • NOONANS (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • St James’s (1)
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
832 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Великобритания 3 пенса 1841 на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 января 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

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