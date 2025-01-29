Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1841 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 440,000
- Тираж BU 2,904
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1841
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе NOONANS за 700 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- DNW (4)
- Katz (1)
- NOONANS (1)
- Pesek Auctions (1)
- St James’s (1)
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск