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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1841 WW Герб
Средняя цена 20000 $
Продажи
1 76
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1841
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 31

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1841
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1841
Средняя цена 340 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
6 пенсов 1841
Средняя цена 330 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1841
Средняя цена 200 $
Продажи
1 8
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1841
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1841
Средняя цена 350 $
Продажи
1 9
Аверс
Реверс
2 пенса 1841
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1841
Средняя цена 120 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1841
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1841 WW
Средняя цена 200 $
Продажи
1 213
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1841 WW
Средняя цена 160 $
Продажи
0 160
Аверс
Реверс
Фартинг 1841 WW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 31
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