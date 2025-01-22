flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1-1/2 пенса 1841 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1-1/2 пенса 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1-1/2 пенса 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismática Leilões

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 158,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1-1/2 пенса
  • Год 1841
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 230 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Nihon (1)
  • Numismática Leilões (1)
Великобритания 1-1/2 пенса 1841 на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 1-1/2 пенса 1841 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1-1/2 пенса 1841 на аукционе Nihon - November 5, 2017
Продавец Nihon
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1-1/2 пенса 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1841 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1-1/2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть