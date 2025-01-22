Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1-1/2 пенса 1841 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Numismática Leilões
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 158,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1-1/2 пенса
- Год 1841
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 230 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Где продать?
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