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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1841 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1841 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1841 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: London Coins LTD

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 2,574

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1841
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2499 проданному на аукционе London Coins LTD за 120 GBP. Торги состоялись 5 сентября 2015.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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