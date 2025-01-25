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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1841 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1841 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1841 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 345,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1841
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4862 проданному на аукционе Spink UK за 280 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2021.

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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1841 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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