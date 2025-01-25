Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1841 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 345,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1841
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4862 проданному на аукционе Spink UK за 280 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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