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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1841 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 875,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1841
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33917 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 475 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF25 ANACS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе DNW - February 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1841 на аукционе Coin Cabinet - October 7, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 7 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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