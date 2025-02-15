Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1841 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 875,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1841
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33917 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 475 CHF
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF25 ANACS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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