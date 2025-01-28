Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1841 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Bertolami Fine Art
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1841
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Bertolami Fine Art за 25 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.
Сохранность
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