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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1841 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1841 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,386,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1841
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24724 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1841 на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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