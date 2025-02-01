Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1841 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,386,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1841
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24724 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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