Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1841 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 7,920
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1841
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Bertolami Fine Art за 30 EUR. Торги состоялись 18 мая 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Bertolami (1)
Где продать?
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