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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1841 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 7,920

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1841
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1841 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Bertolami Fine Art за 30 EUR. Торги состоялись 18 мая 2019.

Сохранность
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  • Bertolami (1)
Великобритания Пенни 1841 на аукционе Bertolami - May 18, 2019
Продавец Bertolami
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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