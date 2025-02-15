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3 пенса 1880 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1880 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1880 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,615,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1880
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1880 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Spink UK за 350 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Spink (1)
Великобритания 3 пенса 1880 на аукционе Spink - December 13, 2023
Великобритания 3 пенса 1880 на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 3 пенса 1880 на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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