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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1880 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1880 WW Св. Георгий
Средняя цена 830 $
Продажи
2 206
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1880 Номер под щитом
Средняя цена 720 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1880 Без номера
Средняя цена 800 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1880
Средняя цена 370 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1880 Готическая
Средняя цена 310 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1880
Средняя цена 170 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1880 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1880
Средняя цена 85 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1880
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1880
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1880
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1880
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1880
Средняя цена 210 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1880
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Фартинг 1880
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
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