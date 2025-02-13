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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1880 года (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 6,247

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1880
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1880 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Spink UK за 100 USD. Торги состоялись 24 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1880 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 2 пенса 1880 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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