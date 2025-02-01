Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1880 года. Номер под щитом (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Номер под щитом
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,99 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1880
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1880 года. Номер под щитом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36677 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
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Дата 6 августа 2024
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Дата 26 апреля 2024
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Дата 1 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Дата 30 мая 2021
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Дата 25 марта 2020
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Дата 29 декабря 2019
Сохранность VF
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