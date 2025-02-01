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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1880 года. Номер под щитом (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Номер под щитом

Аверс монеты - 1/2 соверена 1880 года Номер под щитом - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1880 года Номер под щитом - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,99 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1880
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1880 года. Номер под щитом. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36677 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность XF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 445 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Skanfil Auksjoner AS - April 26, 2024
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Rhenumis - September 2, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 2 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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