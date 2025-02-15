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1 шиллинг 1880 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1880 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1880 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,843,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1880
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1880 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1534 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS63
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - June 23, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - June 23, 2016
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Morton & Eden - July 2, 2015
Продавец Morton & Eden
Дата 2 июля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1880 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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