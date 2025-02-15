Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1880 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,843,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1880
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1880 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1534 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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