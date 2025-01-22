Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1880 года. Без номера (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Без номера
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,008,999
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1880
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1880 года. Без номера. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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