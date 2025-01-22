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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1880 года. Без номера (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Без номера

Аверс монеты - 1/2 соверена 1880 года Без номера - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1880 года Без номера - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,008,999

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1880
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1880 года. Без номера. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе St James’s - December 8, 2021
Продавец St James’s
Дата 8 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Sovereign Rarities - April 27, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - November 30, 2017
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - November 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Coin Cabinet - May 17, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 1/2 соверена 1880 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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