Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1890 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,470,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1890
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1890 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 60081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 8 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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