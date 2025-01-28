flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1890 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1890 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1890 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,470,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1890
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1890 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 60081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 8 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (6)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (2)
  • London Coins (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • Silicua Coins (1)
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 28 GBP
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 17, 2020
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 17, 2020
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 8, 2011
Великобритания 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1890 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1890 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть