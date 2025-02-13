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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1890 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1890 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 660 $
Продажи
3 189
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1890 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 310 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1890 Юбилейный портрет Без "JEB"
Средняя цена 690 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1890 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 220 $
Продажи
0 268
Аверс
Реверс
2 флорина (Двойной флорин) 1890 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 170 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1890 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 210 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1890 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 280 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1890 JEB Большой юбилейный портрет
Средняя цена 75 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
6 пенсов 1890 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 110 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1890 Юбилейный портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1890 Юбилейный портрет
Средняя цена 30 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1890 Юбилейный портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1890 Юбилейный портрет
Средняя цена 85 $
Продажи
1 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1890
Средняя цена 160 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1890
Средняя цена 80 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Фартинг 1890
Средняя цена 85 $
Продажи
0 40
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