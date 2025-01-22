Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1890 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,266,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1890
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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