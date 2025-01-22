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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1890 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1890 года JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1890 года JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,266,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1890
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rhenumis - January 14, 2025
Продавец Rhenumis
Дата 14 января 2025
Сохранность VF
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rhenumis - January 14, 2025
Продавец Rhenumis
Дата 14 января 2025
Сохранность VF
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Leu - December 10, 2024
Продавец Leu
Дата 10 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Schulman - October 23, 2024
Продавец Schulman
Дата 23 октября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numimarket - September 19, 2024
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numimarket - September 19, 2024
Продавец Numimarket
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Via - May 6, 2022
Продавец Via
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - February 25, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - February 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Auctiones - December 13, 2020
Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Auctiones - December 13, 2020
Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Schulman - February 22, 2019
Продавец Schulman
Дата 22 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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