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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет". Без "JEB" (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Без "JEB"

Аверс монеты - 1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет" Без "JEB" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет" Без "JEB" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,266,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1890
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет". Без "JEB". Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1050 GBP. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1332 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - March 1, 2023
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - December 13, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - August 16, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - August 16, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - August 16, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - September 12, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - July 26, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1890 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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