Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет". Без "JEB" (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Без "JEB"
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,266,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1890
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1890 года "Юбилейный портрет". Без "JEB". Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1050 GBP. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1332 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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