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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1890 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1890 года JEB "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1890 года JEB "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,387,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1890
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27329 проданному на аукционе Heritage Auctions за 489 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - November 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - October 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1890 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1890 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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