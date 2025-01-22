Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1890 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,387,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1890
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27329 проданному на аукционе Heritage Auctions за 489 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- BAC (13)
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
- DNW (1)
- GINZA (1)
- Heritage (13)
- Katz (3)
- London Coins (7)
- Macho & Chlapovič (1)
- NOONANS (1)
- Numisbalt (1)
- Pesek Auctions (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- Tauler & Fau (1)
- WAG (1)
- Александр (1)
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1890 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск