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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1890 года JEB "Большой юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1890 года JEB "Большой юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1890 года JEB "Большой юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,794,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1890
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1890 года "Большой юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 26 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Spink - October 7, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Spink - October 7, 2023
Продавец Spink
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Katz - May 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1890 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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