Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1890 года JEB "Большой юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,794,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1890
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1890 года "Большой юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 26 ноября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
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