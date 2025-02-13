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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1890 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1890
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1890 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 22, 2016
Великобритания Пенни 1890 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

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