Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1899 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,253,000
- Тираж BU 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1899 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 235 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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