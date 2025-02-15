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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1899 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1899 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1899 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,253,000
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1899 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 235 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1899 TB на аукционе Spink - April 15, 2004
Продавец Spink
Дата 15 апреля 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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