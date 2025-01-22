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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1899 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1899 TB
Средняя цена 610 $
Продажи
2 182
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1899 TB Св. Георгий
Средняя цена 350 $
Продажи
0 127

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1899 TB Гурт "LXII"
Средняя цена 190 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 крона 1899 TB Гурт "LXIII"
Средняя цена 340 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1899 TB
Средняя цена 670 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1899 TB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1899 TB
Средняя цена 95 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
6 пенсов 1899 TB
Средняя цена 160 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1899 TB
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1899 TB
Средняя цена 70 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1899 TB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1899 TB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1899 TB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1899 TB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Фартинг 1899 TB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
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