Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1899 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,970,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1899 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23988 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 17 октября 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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