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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1899 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1899 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1899 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,970,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1899 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23988 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • UBS (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе Numismática Leilões - October 17, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 октября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Продавец Coinhouse
Дата 23 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1899 TB на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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