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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1899 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1899 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1899 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Downies

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,108,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1899 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе NOONANS за 320 GBP. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 1/2 пенни 1899 TB на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1899 TB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1899 TB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1899 TB на аукционе Olympus Numismatics UG - February 17, 2023
Продавец Olympus Numismatics UG
Дата 17 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1899 TB на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1899 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 5, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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