Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1899 года TB (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,108,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1899 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе NOONANS за 320 GBP. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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