Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1899 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 15,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1899 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32426 проданному на аукционе Heritage Auctions за 270 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
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