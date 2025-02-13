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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1899 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1899 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1899 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 15,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1899 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32426 проданному на аукционе Heritage Auctions за 270 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1899 TB на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 2 пенса 1899 TB на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 700 CZK
Великобритания 2 пенса 1899 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 2 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - July 6, 2017
Великобритания 2 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Великобритания 2 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - April 19, 2016
Великобритания 2 пенса 1899 TB на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

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