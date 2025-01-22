Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1899 года TB "Тип 1895-1901" (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,45 гр
- Диаметр 30,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,441,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1899 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 62215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 августа 2017.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 августа 2017
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Где продать?
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