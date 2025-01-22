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Пенни 1899 года TB "Тип 1895-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1899 года TB "Тип 1895-1901" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1899 года TB "Тип 1895-1901" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,45 гр
  • Диаметр 30,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,441,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1899 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 62215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (1)
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе VL Nummus - January 11, 2025
Продавец VL Nummus
Дата 11 января 2025
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Spink - November 18, 2021
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Heritage - August 10, 2017
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Heritage - August 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 августа 2017
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Emporium Hamburg - September 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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