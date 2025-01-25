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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1899 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1899 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1899 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 17,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1899 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 7435 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 200 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • cgb.fr (3)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе cgb.fr - October 27, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 27 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе cgb.fr - April 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе cgb.fr - January 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1899 TB на аукционе Soler y Llach - May 4, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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