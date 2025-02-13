Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1899 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,865,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1899 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 39174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 59 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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