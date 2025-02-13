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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1899 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1899 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1899 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,865,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1899 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 39174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 59 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1899 TB на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания Фартинг 1899 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1899 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 59 USD
Великобритания Фартинг 1899 TB на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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