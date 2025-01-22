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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1899 года TB. Гурт "LXII" (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гурт "LXII"

Аверс монеты - 1 крона 1899 года TB Гурт "LXII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 крона 1899 года TB Гурт "LXII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 166,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 крона
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1899 года со знаком TB. Гурт "LXII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2025 проданному на аукционе London Coins LTD за 700 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 91 EUR
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1007 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность AU
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе CNG - June 23, 2021
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе CNG - June 23, 2021
Продавец CNG
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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