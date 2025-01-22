Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1899 года TB. Гурт "LXII" (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гурт "LXII"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 166,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 крона
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1899 года со знаком TB. Гурт "LXII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2025 проданному на аукционе London Coins LTD за 700 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1007 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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